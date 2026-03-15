これは、友人のA子に聞いたママ友トラブルの話です。子育て方針をめぐる意見の食い違いから、いつも我慢してきたA子がついに自分の考えを口にします。その一言が、周囲の空気と関係性を大きく変えたエピソード。 違和感を覚えながら付き合っていたママ友関係 私は子どもが幼稚園に通い始めた頃、同じクラスのママ友数人と自然に付き合うようになりました。その中の一人、B子はいつも自信満々で、子育てや生活については