毎年大人気の【スターバックス】の「桜グッズ」。今年は、繊細なタッチで描かれた大人可愛い桜とキラキラ感のあるグッズが登場しました。この記事では、毎日のカフェタイムを華やかに演出してくれるグッズをピックアップ。デザイン性はもちろん実用性もバッチリで、贈り物にもおすすめです。 手を広げたベアリスタが可愛すぎる！ 【スターバックス】「SAKURA2026リユーザブルカップ473ml + SAKURA2026ユ