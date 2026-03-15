かつてバラエティ番組やCMで大活躍していたのに、最近めっきりテレビで見かけなくなった外国人タレント。独特の日本語やキャラクターでお茶の間を沸かせたあの笑顔を、ふと思い出すこともあるのでは。 【調査結果】もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレント 株式会社NEXERはこのほど、東京拠点の外国人タレント・モデル事務所『L'agente』と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「もう一