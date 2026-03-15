広島のガウル監督がインタビューで明かした違いサンフレッチェ広島を率いるバルトシュ・ガウル監督が海外メディアのインタビューで「日本のクラブはブンデスリーガにも引けを取らない」と日本サッカーのレベルについて言及した。38歳のガウル監督は昨年までオーストラリアのRBライプツィヒでアシスタントコーチを務め、今季ミヒャエル・スキッベ前監督の後任として広島の新監督に就任した。J1百年構想リーグでは開幕戦のV・フ