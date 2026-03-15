鹿島でプレーする吉田湊海3月11日に愛知県のCSアセット港サッカー場で行われたJF/Jリーグポストユースマッチ・U-19Jリーグ選抜vs全日本大学選抜の一戦。Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を創出するために昨年発足したポストユースマッチは、今回、高卒ルーキーを中心に選出された。ここではDF常藤奏（中央大、柏レイソル内定）、坂井悠飛（福岡大、アビスパ福岡内定）、MF前田快（神奈川大、福岡内定）、古谷柊