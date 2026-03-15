◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（アイスタ）清水１―１（ＰＫ４―２）岡山Ｊ１清水はホームで岡山と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に３試合ぶりの勝利を挙げた。今季４度目のＰＫ戦となったが、ＧＫ梅田透吾が相手のシュートを２本止め、初めて勝ち点２を手にした。２―２で迎えた相手３人目のキックは、右に飛んで正面で両手ではじき返す。３―２となった４人目のキックには左隅へ横っ跳びし、左手１本でセーブした。「