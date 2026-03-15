◇ファーム・リーグＤｅＮＡ７―０ハヤテ（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）ファーム・リーグが１４日、開幕した。参入３年目、中地区のハヤテベンチャーズ静岡はＤｅＮＡに０―７で敗れ、２年連続の開幕白星を逃した。開幕投手に抜てきされた笠島尚樹（２３）が６回途中４失点で降板。打線は相手の４投手の継投で完封負けを喫したが、前西武の１番・鈴木将平中堅手（２７）が３安打の固め打ちで存在をアピールした。元ＮＰ