Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季初の９０分勝ちを初完封で飾った。アウェーのＪ２磐田戦は、０―０の後半アディショナルタイム２分、ＤＦ西野奨太（２１）がプロ初得点を決め１―０で勝利。３試合ぶりの白星で、東地区Ｂの最下位から抜け出した。決勝点は右サイドで３人が関わり、短いダイレクトパスを４本つないで作る形から生まれた。川井健太監督（４４）が目指す動きを止めないスタイルを体現し、６戦目で初めて勝ち点３