お笑いコンビ「スキンヘッドカメラ」と、ばんえい競馬の公式マスコット「リッキー」がこのほど、札幌市の報知新聞北海道支局を訪れ、２２日に帯広競馬場で開催される「第５８回ばんえい記念」をＰＲした。今年度ラストを飾る最高峰のレースで、ソリの重量は１トン。ボケ担当のシモは「障害を登り切れない馬にも、お客さんが最後まで応援します。馬券の結果を超えた感動があって会場が一丸になるんです」と魅力を力説した。ツッ