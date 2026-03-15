◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を狙う侍ジャパンの負けられない戦いがスタートする。東京ドームでの１次ラウンドは台湾、韓国、オーストラリア、チェコを破って無傷４連勝でＣ組を１位突破。対戦するベネズエラはＤ組をドミニカ共和国に次ぐ２位で突破して準々決勝に駒を進めた。先発は山本由伸（ドジャース）とＲ・スアレス（レッドソックス）。１次ラ