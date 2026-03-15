◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月15日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝ベネズエラ戦前に行われた公式会見に出席。大一番に向け意気込みを語った。23年大会で世界一に輝いた地で迎える準々決勝。井端監督は、報道陣から米国と日本が決勝で対戦するといった予想が多いと話しを振られると「