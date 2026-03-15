第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦の試合前練習でフリー打撃を行い、柵越えを連発した。ケージ裏でヌートバーとハグ、談笑し、その後に記念撮影。ｓらに、マーリンズ、タイガースでMLB通算3174安打、511本塁打を記録し、12年には3冠王を獲得したベネズエラの英雄、ミゲル・カブレラ打撃コ