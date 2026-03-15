◇第6回WBC準々決勝日本―ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）ベネズエラのオマル・ロペス監督が試合前の公式会見に臨み、勝利を収めるプラン、さらに大谷翔平対策について話した。取材陣から「大谷をどう封じるつもりか。左投手がカギになるのか」と質問が出ると、笑顔を交えながら「その質問には試合の後で答えてもいいかな。試合がどうなるか分からないからね」とユーモアたっぷりに返答。そのうえで「