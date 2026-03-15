【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日、米テキサス州ヒューストンで準々決勝が行われ、１次ラウンドＢ組１位のイタリアが８―６でＡ組２位のプエルトリコを破り、初の４強進出を果たした。１６日（日本時間１７日）の準決勝で、日本―ベネズエラの勝者と対戦する。イタリアは一回、２四球で一死一、二塁とすると、パスクアンティノ（ロイヤルズ）、カンゾン（マリ