女優の浅野ゆう子（65）が14日、自身のインスタグラムを更新。仲良くしている人気タレントとのツーショットを公開した。「ドラマとらふぐ先生の【わたしってサバサバしてるから】でご一緒させていただき、仲良くしております」とつづり、人気タレントの丸山礼とのツーショットを披露。「丸山礼ちゃんが今、日生劇場で公演中のミュージカル【レイディ・ベス】に出演なさっています昨日、観劇に行ってまいりました」とつづ