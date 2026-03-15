4月にデビュー35周年を迎える演歌歌手田川寿美（50）。4月22日発売のデビュー35周年記念曲「いのち陽炎」へ向け、MV（ミュージックビデオ）カウントダウン企画を15日、スタートした。同企画は田川寿美公式チャンネルで、デビュー曲「女…ひとり旅」から1日1作品ずつ過去のMV計39作品をフル尺でアップし、4月22日の深夜0時ちょうどに新曲「いのち陽炎」のフルコーラスMVを配信するもの。田川は15日公開の「女…ひとり旅」について、