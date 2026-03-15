14日(現地時間)、プレミアリーグ第30節でウェストハムとマンチェスター・シティが対戦し、1-1の引き分けに終わった。試合は序盤からシティがボール支配率でウェストハムを圧倒。その流れの中から31分にベルナルド・シウバがペナルティエリア内の左サイドでボールを受け、そこから相手ゴールキーパーの位置を見てファーサイドにループシュート。これが決まってシティが先制する。しかし、劣勢だったウェストハムもすぐさま反撃に転