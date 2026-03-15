今月で運行開始から30年を迎えた「EXE」今月で運行開始から30年を迎えた小田急の30000形「EXE」。未更新車は新型ロマンスカーに置き換えられることが決まっており、鉄道ファンの注目を集めています。そうした中、小田急電鉄が2026年3月7日に開成車庫（神奈川県開成町）で「EXE」の撮影会を開催。これに伴い、小田原〜開成車庫間で短距離の団体臨時列車が運行されました。【画像】これが「超短距離のロマンスカー」のレア表示です