フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が１２日にＷＢＣ準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板したことを報じた。徳光さんは、ライブＢＰで５９球を投げ登板した大谷に「シーズンに向けての調整だろ？言ってみ