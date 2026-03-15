宇宙航空研究開発機構（JAXA）は15日、鹿児島県の種子島宇宙センターでH3ロケット6号機のエンジン燃焼試験を実施した。これまでの号機と異なり、脇に補助ロケットがないシンプルな構成の低価格型。昨年7月の試験で分かった不具合に対策をし、再び実施した。取得したデータを検討し、打ち上げへ準備を進める。時期は決まっていない。低価格型のH3では、費用を先代「H2A」の半分の約50億円に抑えることを目指す。政府の人工衛星