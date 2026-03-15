意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「グリーンランド領有」です。奪われてきた文化、歴史。先住民の生活を最優先にトランプ大統領がグリーンランドの領有に強い意欲を示しています。グリーンランドは北方民族の領域。イヌイットの祖先はモンゴロイドで、顔つきも日本人によく似ているんですね。グリーンランドのなりたちは、紀元前2500年頃から先住民