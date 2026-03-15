洋菓子メーカーのモロゾフより、日本三大七味唐辛子のひとつに数えられる老舗「八幡屋礒五郎」とコラボレーションした新商品「七味アルカディア」が登場。2026年3月26日（木）より、ながの東急百貨店限定で先行販売されます。ロングセラー焼き菓子「アルカディア」のやさしい甘さに、七味唐辛子の華やかな香りをプラス。甘さとスパイスが織りなす新しい味わいを楽しめる、信州ならではの特別な焼き菓子で