「ベースボール・アメリカ誌」が、2026年シーズンに「最もサプライズを起こす可能性のあるチーム」として、ア・リーグではアスレチックス、ナ・リーグではパイレーツを挙げている。アスレチックスはラスベガス移転の話題ばかりが先行しているが、、若い打線の中核が着実に力をつけている。ローレンス・バトラー、ブレント・ルーカー、ジェイコブ・ウィルソン、タイラー・ソダーストロムと主力野手の契約延長も進み、チームの骨