ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大盛り上がりの日本。一方で今大会はネットフリックスが独占中継し、「地上波で見られない」という人が続出しました。また、嵐のラストツアーがいよいよスタート。LUNASEAの真矢さん（享年56）の突然の訃報には多くのファンが涙しました。いつものメンバーが深掘りします。スポニチ本紙デスク嵐の5年ぶりの新曲「Five」が4日に配信されたね。ワイドデスク早速日本の音楽界