■カーリング 女子世界選手権日本 6ー3 スイス（日本時間15日、カナダ・カルガリー）カーリング女子の世界ナンバー1決定戦『世界選手権』が日本時間15日に、カナダのカルガリーで開幕した。女子日本代表はロコ・ソラーレが2023年大会以来3年ぶりに出場、強豪スイスに勝利し、白星スタートした。世界チームランキングではロコソラーレが9位、スイスは先月、五輪で銀メダルを獲得したチームではなく、24年世界ジュニア選手権で優勝