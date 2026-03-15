多くの人が、退職金を老後資金に充てようと考えているのではないでしょうか。しかし、退職金に関する正しい知識を持たないままでは、気づかぬうちに大きな損失を被る可能性もあります。そこで本記事では、横山光昭氏の著書『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社、イラスト・ホリグチイツ）より一部を抜粋・編集し、退職金を元手に起業をするも失敗に終わった60歳男性の事例を見ながら、退職