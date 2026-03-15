2026年の春運期間（2月2日〜3月13日）中、中国の民間航空は累計延べ9439万人の旅客を輸送し、1日当たり平均は延べ236万人で、前年同期比4.6%増となりました。また、運航便数は75万9000便で、1日平均1万9000便となり、前年同期比2.7%増となりました。乗客数と運航便数はいずれも過去の最高記録を更新しました。2月15日から23日までの春節連休期間中、中国の民間航空は累計延べ2205万人の旅客を輸送し、1日当たり平均は延べ245万人で