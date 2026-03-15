準々決勝○イタリア8−6プエルトリコ●＜現地時間3月14日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表がプエルトリコ代表に逆転勝利。破竹の開幕5連勝を飾り、同国史上初のベスト4入りを果たした。イタリアは先発左腕サム・アルデゲーリが初回に先頭打者アーチを浴びるも、直後の1回裏に一死一、二塁と好機を作り、4番ビニー・パスカンティーノ、5番ドミニク・カンゾーン、6番ジャ