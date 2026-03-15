関越道から草津、長野方面へ！ 国道17号「渋川西バイパス」3月14日に開通、反響の声も2026年3月14日の15時30分、群馬県渋川市において整備中であった国道17号「渋川西バイパス」の一部区間が開通しました。今回開通したのは、渋川から金井までの延長1.9kmの区間です。【画像】超便利!? これが国道17号「渋川西バイパス」のルートです！ 画像で見る（10枚）前日には高崎河川国道事務所の公式SNSでも開通を知らせる投稿が行わ