入院中に見つけた巨人ヴィーナスの求人華やかな笑顔の裏には、左膝の前十字靭帯を断裂するという大怪我を乗り越えた壮絶な道のりがあった。巨人のチアリーディングチーム「VENUS（ヴィーナス）」で活躍し、現在は台湾プロ野球・中信兄弟の「Passion Sisters（パッションシスターズ）」で活動する菊池桃子さんは、“どん底”から這い上がり、球団チアとして輝きを放っている。小さい頃から新体操に夢中で、夢は五輪の大舞台。し