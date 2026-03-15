制球難の原因は「膝の向き」…菊池タクト氏が提唱する「ステップイン」の法則送球の精度が安定しない野手や、コントロールに苦しむ投手には、“共通点”がある。動作改善のスペシャリスト・菊池タクトさん（ソフトバンクスキルコーチ）は、制球力向上の鍵は「投げたい方向に対して、いかに真っすぐ踏み込めるか」に集約されると語る。制球が乱れるエラー動作を改善する「ステップインドリル」を紐解く。菊池さんが最も重要視す