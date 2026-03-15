ローンデポ・パークは打率.382、6本塁打、OPS1.534■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦前にフリー打撃を行った。右翼4階席へ3連発で打球に運んだ。力強いスイングに球場は歓声に包まれた。大一番を前に豪快なアーチショーを見せた。33スイングで13本の柵越え。右翼4階席に飛び