表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」を手掛ける日と々とは、3月15日（日）に、パリパリ食感が人気の「黄金クレープ」と本格ジェラートが楽しめる新店舗「クレープとエスプレッソとジェラートと」を、東京・原宿にオープンする。【写真】「クレープとエスプレッソとジェラートと」限定「ナポレオンパイメルト」■イートインスペースを完備今回登場する「クレープとエスプレッソとジェラートと」は、「ジェラート