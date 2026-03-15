3月15日未明、浜松市の民家で玄関のガラス窓を壊したとして、自称・整備士の男が現行犯逮捕されました。 建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは、いずれも自称で、浜松市中央区に住む整備士の男（30）です。 警察によりますと、男は15日午前1時頃、浜松市中央区の男性医師宅で、玄関ドアのガラス窓を破損させた疑いが持たれています。 男は玄関ドアにはめ込まれているガラス窓を蹴るなどして割ったとみられています。当時、酒