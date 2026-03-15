◇第6回WBCプエルトリコ―イタリア（2026年3月14日ヒューストン）プエルトリコは投手陣が乱調で失点を重ね、準優勝した第4回大会以来2大会ぶりの4強進出はならなかった。初回にカストロ左翼へ先制の先頭打者本塁打。プエルトリコのWBCでの初回先頭打者本塁打は、第1回大会のバーニー・ウィリアムズ以来2本目で、大会全体としても通算12本目の先頭打者本塁打となり、チームはサヨナラ勝利したような大盛り上がりを見せた