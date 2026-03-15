7人組女性アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」はメンバー・鈴木かのんが重大な規約違反により脱退したことを14日、公式Xなどで発表された。「鈴木かのん脱退のお知らせ」として文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪。「ワンマンライブに向けた毎日企画を含め、本日は全メンバーSNSの更新を控えさせていただきます。何卒ご了承ください