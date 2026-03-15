フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組で、徳光さんはＷＢＣを国内で独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で１０日の日本・チェコ戦（東京ドーム）にゲスト出演したことに触れた。この日のテーマは「ハラハラドキドキ」。徳光さんは、このテーマを受けてＷＢＣを「映像で