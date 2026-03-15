１４日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）では、日本時間１５日に米国マイアミで行われるＷＢＣの準々決勝・ベネズエラ戦について、コメンテーターとして元中日監督の森繁和氏、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏を迎えて伝えた。現巨人のライデル・マルティネス投手、現日本ハムのアリエル・マルティネス捕手（いずれもＷＢＣキューバ代表）ら多くの選手を独自ルートでスカウトしてき