◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）が、侍ジャパン勝利のキーマンに近藤健介（ソフトバンク）を挙げた。準々決勝の試合前練習に姿をみせたヌートバーは、「すごく興奮している。なんで自分がこんなにナーバスなのかわからないけど（苦笑）」とやや緊張ぎみ。前回大会でともに戦