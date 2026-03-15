【ランナーのとき】塁が埋まっている時はゴロで必ず走る 【こんな良いコトが！】→ 全力疾走が相手エラーを誘うこともある 「塁が埋まっている」とは、ランナー一塁や一・二塁、そして満塁のこと。守備側が先頭のランナーをアウトにするときに、フォースアウト（ランナーへのタッチが不要で、ベースを踏めばアウト）にできる状態のことだ。 アウトカウントに限らず、