お笑いコンビＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史が１１日付で自身のインスタグラムを更新。娘と手をつないだ様子が話題を呼んでいる。「まだ娘の方から手繋いできてくれるこっちから繋ごうとする時嫌がられるんちゃうかと思てちょい緊張してまうんよねｗ嫌がられるその時まで手繋ぎチャレンジ続けていくぜぃ」と投稿。仲良くつないだ手を公開した。藤本は２０１９年の大みそかに木下優樹菜と離婚。２女は木下が引き取り育ててい