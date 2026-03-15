教育評論家尾木ママこと尾木直樹氏が１３日付で自身のインスタグラムを更新。衝撃的な姿を公開した。「今週放送された千鳥さんの『相席食堂』佐倉市名所の風車をバックに見事に埋まりました♪『ちょっと待て〜い』押してもらえて嬉しかったです来週火曜日までＴＶｅｒでご覧いただけるので、皆さん週末にぜひご覧ください♥楽しいロケでした♪」と投稿。１０日のＡＢＣテレビの「相席食堂」のロケで体を埋められ