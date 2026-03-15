【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ3／3月14日）【映像】大ジャンプ→両輪パンクの衝撃シーン世界ラリー選手権（WRC）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」はデイ3を終了。TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）の勝田貴元が、度重なるトラブルを跳ね除けて総合首位に浮上した。日本人ドライバーとして1992年の篠塚建次郎以来、34年ぶりとなる悲願のWRC優勝に向け、最高の形で最終日を迎え