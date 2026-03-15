今回は、夫の上司からの電話で夫の嘘がバレたエピソードを紹介します。妻の不安が的中…「夫は明るくて社交的な人です。ただ、それもあって知り合いが多く、女性の友人も多いんです。街で見知らぬ女性と一緒に楽しそうに歩いている姿を見たこともあり、『まさか浮気してないよね』と不安になっていました。そんなある日、夫が『泊まりがけの出張があるから』と言い、出かけていきました。ただ、その日に夫の上司から自宅に電話があ