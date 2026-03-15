NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第10回「信長上洛」では、美濃を攻略した織田信長（小栗旬）がいよいよ天下布武を掲げ、新たな火種に油を注ぐ展開が待ち受けているようだ。主人公の小一郎（仲野太賀）は兄の藤吉郎（池松壮亮）とは違い、強い野心を抱いているわけではなく、地道に働く農民としての暮らしに嫌気がさしたわけでもない。藤吉郎に強く誘われ、幼なじみの直（白石聖）に背中を押され、信長に仕える道を選んだ。戦国の世