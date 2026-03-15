[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][3.14 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 4-1 鹿島ユース JヴィレッジP3]「正直、キャプテンマークつけるとは思わなかったんで、少しビックリしていたところがあったんですけど、いつもと変わりなく、自分らしくプレーできたかなと思います。キャプテンっていう意識よりかは、いつも通り声出すところは言われてるので、しっかり声を出してできたかなって思います」U-18日本代表のキャプテ