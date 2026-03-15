リーグ・アン 25/26の第26節 モナコとブレストの試合が、3月15日05:05にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。 19分に試合が動く。モ