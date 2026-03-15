本日3月15日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、エンタメ界のトップランナー、堂本光一とHIKAKINが登場！オープニングでセンター階段から登場した堂本は「さっそく落ちようかと思った」と、主演ミュージカルの代名詞“階段落ち”に絡めて笑いを誘い、スタジオは一気に和やかムードに。SixTONESにとっては大先輩の堂本。メンバーとの交流を聞かれると、「ジェシーはそんなに関わりないはずなのに、なん