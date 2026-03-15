◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 準々決勝 日本-フィリピン(日本時間15日、シドニー)なでしこジャパンが15日、ワールドカップへの出場権をかけて準々決勝・フィリピン戦へ挑みます。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねて行われている今大会は、上位6チームにW杯出場権が与えられるレギュレーション。準決勝へ進出したチームはその時点で出場が確定するため、準々決勝は非常に重要な一戦となりま