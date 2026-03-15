昨季限りで13年間に及ぶ現役生活に幕をおろしたDeNA・三嶋一輝さん。14日に行われたソフトバンク戦の試合後には、引退セレモニーが行われました。三嶋さんは現役時代、前監督の三浦大輔さんに「マウンドに立つためにいろんな人がいろんな思いで動いてくれて、その上でマウンドに立っているんだよ」という言葉をもらっていたそう。セレモニーではこの言葉を思いだしたそうで「まさしくこういうことだなって。いち選手のためにいろん